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17:24, 6 декабря 2023Забота о себе

Диетолог посоветовала рецепт полезного оливье

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Оливье станет полезнее, если использовать натуральный йогурт или сметану вместо майонеза и заменить несколько ингредиентов, заверила диетолог Елена Соломатина. О рецепте полезного для здоровья популярного новогоднего салата она рассказала в комментарии для News.ru.

Соломатина призвала делать традиционное для многих россиян блюдо с использованием говядины или филе птицы вместо колбасы. Также, по ее мнению, в оливье стоит класть минимальное количество яичных желтков.

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Кроме того, салат станет полезнее, если заменить картошку сельдереем, яблоком или топинамбуром, считает диетолог. По ее словам, несвойственные оливье ингредиенты сделают блюдо даже вкуснее.

И напоследок Соломатина рекомендовала добавлять в салат больше свежих огурцов, а также использовать консервированный без сахара горошек.

Ранее гастроэнтеролог Туфик Качаами рассказал о пользе пропуска завтрака. По его словам, голодание по утрам снижает уровень холестерина.

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      Вера Владзиевская
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