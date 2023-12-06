Диетолог посоветовала рецепт полезного оливье

Оливье станет полезнее, если использовать натуральный йогурт или сметану вместо майонеза и заменить несколько ингредиентов, заверила диетолог Елена Соломатина. О рецепте полезного для здоровья популярного новогоднего салата она рассказала в комментарии для News.ru.

Соломатина призвала делать традиционное для многих россиян блюдо с использованием говядины или филе птицы вместо колбасы. Также, по ее мнению, в оливье стоит класть минимальное количество яичных желтков.

Кроме того, салат станет полезнее, если заменить картошку сельдереем, яблоком или топинамбуром, считает диетолог. По ее словам, несвойственные оливье ингредиенты сделают блюдо даже вкуснее.

И напоследок Соломатина рекомендовала добавлять в салат больше свежих огурцов, а также использовать консервированный без сахара горошек.

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