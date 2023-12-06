Врач рассказал о пользе пропуска завтраков

Гастроэнтеролог Качаами: голодание по утрам снижает уровень холестерина

Утром желудочно-кишечный тракт наиболее активен, поэтому первый прием пищи имеет большое значение для здоровья, однако голодание тоже приносит пользу, считает гастроэнтеролог Туфик Качаами. Разные варианты полезных для кишечника завтраков он назвал изданию Newsweek.

При выборе завтрака Качаами посоветовал ориентироваться на то, насколько активным будет предстоящий день. По его словам, если запланирована физическая работа, длительная прогулка или тренировка, то первый прием пищи должен быть насыщен белками, клетчаткой и углеводами. «Если я не планирую заниматься спортом, то не ем до обеда», — рассказал врач.

Качаами отметил, что ограничение часов приема пищи, например голодание с вечера до обеда, снижает уровень холестерина в крови, помогает бороться с воспалением и убирает вздутие живота. Однако, по его словам, такой пропуск завтрака не подходит людям с заболеваниями желудка и кишечника. Кроме того, врач предупредил, что даже здоровым людям, которые пропускают завтрак, нужно позаботиться о том, чтобы другие приемы пищи содержали все необходимые организму полезные вещества.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова опровергла популярный миф о необходимости завтрака. Она считает, что если у человека отсутствует чувство голода по утрам, то есть сразу после пробуждения ему необязательно.