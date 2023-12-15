Девушка добилась ареста жениха за попытку жениться на другой

В Индии полиция остановила свадьбу и женила невесту на младшем брате жениха

В индийском штате Уттар-Прадеш полиция вмешалась в свадьбу по требованию девушки жениха. Об этом сообщает издание The Times of India.

Девушка неожиданно для себя обнаружила, что семья предприняла попытку женить ее молодого человека на другой. Она обратилась в полицию, пожаловалась на измену и добилась ареста жениха. Полицейские успели остановить свадебную процессию и доставили в отделение всех участников конфликта: саму девушку, ее молодого человека и родственников невесты.

Разрешением спора занялся совет сельских старейшин. Им удалось найти выход, который устроил все стороны. Невеста согласилась в тот же день выйти замуж за младшего брата жениха, а жених пообещал, что скоро женится на своей девушке. После этого всех отпустили.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей мужа перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец жениха договорился о браке сына с девушкой через посредника.