Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 15 декабря 2023Мир

Южная Корея заявила протест России и КНР из-за вхождения самолетов в зону ПВО

МО Южной Кореи выразило протест России и Китаю из-за входа самолетов в зону ПВО
СюжетМинобороны:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство обороны (МО) Южной Кореи заявило протест России и Китаю из-за вхождения их шести военных самолетов в опознавательную зону ПВО республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава управления международной политики министерства обороны сегодня во второй половине дня выразил строгий протест военным атташе КНР и России в Южной Корее в связи с произошедшим вчера (14 декабря) вхождением военных российских и китайских самолетов в опознавательную зону ПВО (KADIZ)», — говорится в заявлении.

Обеим сторонам также «выразили сожаление» за совершения входа без предварительного уведомления. В ведомстве отметили, что иностранные самолеты вошли «в чувствительные районы» вблизи воздушного пространства Южной Кореи.

Южнокорейское министерство обороны призвало принять необходимые меры во избежание повторения подобных инцидентов, которые могут стать фактором формирования напряженности в регионе.

Ранее минобороны России заявило о завершении воздушного патрулирования с Китаем. В ведомстве уточнили, что самолеты обоих государств действовали строго с соблюдением международного права и не допустили нарушение воздушного пространства какой-либо страны.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Книги Акунина и Быкова начали снимать с продажи. Писатели поддержали ВСУ и были не против атак на Россию

      Россиянам подсказали полезные для здоровья сердца виды рыбы

      В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

      В Германии заявили о провале поездки Зеленского в Вашингтон

      Лавров рассказал о проблемах Запада в поиске денег для Киева

      Невеста чуть не задохнулась на свадьбе из-за шутки гостей и попала на видео

      Россиянин угрожал бывшей жене и попал в колонию на семь лет

      В МИД назвали причину усложнения условий для переговоров России и Украины

      Качающийся на качелях в сугробе российский детсадовец попал на видео

      Лавров призвал Запад осознать тупиковость развязанного им конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости