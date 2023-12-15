Южная Корея заявила протест России и КНР из-за вхождения самолетов в зону ПВО

МО Южной Кореи выразило протест России и Китаю из-за входа самолетов в зону ПВО

Министерство обороны (МО) Южной Кореи заявило протест России и Китаю из-за вхождения их шести военных самолетов в опознавательную зону ПВО республики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава управления международной политики министерства обороны сегодня во второй половине дня выразил строгий протест военным атташе КНР и России в Южной Корее в связи с произошедшим вчера (14 декабря) вхождением военных российских и китайских самолетов в опознавательную зону ПВО (KADIZ)», — говорится в заявлении.

Обеим сторонам также «выразили сожаление» за совершения входа без предварительного уведомления. В ведомстве отметили, что иностранные самолеты вошли «в чувствительные районы» вблизи воздушного пространства Южной Кореи.

Южнокорейское министерство обороны призвало принять необходимые меры во избежание повторения подобных инцидентов, которые могут стать фактором формирования напряженности в регионе.

Ранее минобороны России заявило о завершении воздушного патрулирования с Китаем. В ведомстве уточнили, что самолеты обоих государств действовали строго с соблюдением международного права и не допустили нарушение воздушного пространства какой-либо страны.