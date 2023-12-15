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18:14, 15 декабря 2023Силовые структуры

Заместителю директора брянской гимназии изменили меру пресечения

В Брянске от ареста освободили замдиректора гимназии, где произошла стрельба

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Суд в Брянске изменил меру пресечения в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной работе гимназии №5 Ларисы Католиковой на запрет определенных действий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Апелляционную жалобу на домашний арест обвиняемой подал ее защитник.

Ранее Католикову поместили под домашний арест до 7 февраля 2024 года. Ее обвинили в халатности после стрельбы в школе, которую устроила восьмиклассница.

15 декабря суд также отпустил под залог в 1,5 миллиона рублей гендиректора ЧОПа, обеспечивающего безопасность в гимназии №5.

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      Олеся Мицкевич
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