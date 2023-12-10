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14:00, 10 декабря 2023Силовые структуры

Замдиректора брянской гимназии поместили под домашний арест после стрельбы

В Брянске замдиректора отправили под домашний арест после стрельбы в гимназии

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Суд в Брянске поместил под домашний арест заместителя директора по административно-хозяйственной работе гимназии №5, в которой школьница устроила стрельбу по ученикам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Лариса Католикова пробудет под домашним арестом до 7 февраля 2024 года.

Замдиректора школы задержали в субботу, 9 декабря. Ей предъявили обвинение в халатности. Во время судебного заседания об избрании в отношении нее меры пресечения женщина расплакалась и частично признала вину.

Незадолго до этого были задержаны директор ЧОО, под охраной которой находилась гимназия, а также сотрудница школьной охраны, работавшая в день стрельбы.

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      Олеся Мицкевич
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