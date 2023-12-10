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13:30, 10 декабря 2023Россия

Завхоз брянской гимназии расплакалась в суде

Завхоз брянской гимназии Католикова частично признала свою вину в халатности
СюжетСтрельба в школе

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Завхоз гимназии №5 в Брянске Лариса Католикова расплакалась во время заседания суда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Замдиректора школы, где 7 декабря 14-летняя ученица открыла стрельбу, частично признала свою вину в халатности, заявив, что со своей стороны делала все возможное для обеспечения комфорта учащихся. «Были созданы все условия, чтобы детям было безопасно в нашей гимназии заниматься. КПП функционировал, камеры работали», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Католикову задержали по подозрению в халатности. До этого также были задержаны гендиректор частной охранной организации и сотрудница школьной охраны, работавшая в день инцидента.

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      Мария Совина
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