Завхоз брянской гимназии расплакалась в суде

Завхоз брянской гимназии Католикова частично признала свою вину в халатности

Завхоз гимназии №5 в Брянске Лариса Католикова расплакалась во время заседания суда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Замдиректора школы, где 7 декабря 14-летняя ученица открыла стрельбу, частично признала свою вину в халатности, заявив, что со своей стороны делала все возможное для обеспечения комфорта учащихся. «Были созданы все условия, чтобы детям было безопасно в нашей гимназии заниматься. КПП функционировал, камеры работали», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Католикову задержали по подозрению в халатности. До этого также были задержаны гендиректор частной охранной организации и сотрудница школьной охраны, работавшая в день инцидента.