Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:59, 15 декабря 2023Силовые структуры

Заведующая детским садом фиктивно трудоустроила двух человек и пошла под суд

В Иркутской области осудят заведующую детским садом за мошенничество

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Иркутской области суд рассмотрит дело заведующей детским садом о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2021 года по август 2023-го обвиняемая фиктивно трудоустроила в учреждение двух человек на должности музыкального работника и инструктора по физической культуре. Она вносила ложные сведения в табели и рассчитывала им зарплату. Затем псевдосотрудники переводили зарплату заведующей или отдавали наличными.

Ущерб составил более 360 тысяч рублей. Возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

Ранее силовики заподозрили в хищениях на 1,5 миллиона рублей бывшую заведующую бюджетным дошкольным образовательным учреждением в Камчатском крае.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польская комиссия год назад заподозрила Россию в подрыве самолета Качиньского. Теперь ее саму обвиняют в фальсификациях

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Путин предупредил о последствиях вмешательства в дела России

      Елена Ваенга потеряла сознание в театре

      Над морем в Севастополе сбили БПЛА

      Судья удивила эксгибициониста словами о нежелании людей смотреть на его пенис

      Актера Анатолия Белого признали иноагентом

      В Польше призвали дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

      Глава Евросовета уклонился от вопроса про Украину

      Врач объяснил нежелание людей заниматься сексом в определенный день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости