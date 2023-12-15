Заведующая детским садом фиктивно трудоустроила двух человек и пошла под суд

В Иркутской области осудят заведующую детским садом за мошенничество

В Иркутской области суд рассмотрит дело заведующей детским садом о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2021 года по август 2023-го обвиняемая фиктивно трудоустроила в учреждение двух человек на должности музыкального работника и инструктора по физической культуре. Она вносила ложные сведения в табели и рассчитывала им зарплату. Затем псевдосотрудники переводили зарплату заведующей или отдавали наличными.

Ущерб составил более 360 тысяч рублей. Возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

Ранее силовики заподозрили в хищениях на 1,5 миллиона рублей бывшую заведующую бюджетным дошкольным образовательным учреждением в Камчатском крае.