Жители российского села замерзли и обвинили поставщика электричества в майнинге

Жители Иркутской области пожаловались на слабую подачу электричества

Жители Иркутской области обвинили поставщика электроэнергии в том, что он вместо поставки электричества в села тратит ресурсы на майнинговую ферму. Видео с обращением местных жителей к президенту России Владимиру Путину опубликовал Telegram-канал «Иркутск № 1».

Местные жители пожаловались, что ситуация с подачей электричества в районе ухудшилась три года назад, когда была построена новая подстанция. Она должна была помочь с обеспечением ближайших деревень теплом, но вместо этого питает майнинговые фермы — они тратят электроэнергию в промышленных масштабах, а жители российских сел замерзают в своих домах.

В настоящее время практически без электричества оказались поселки Хомутово, Грановщина, Урик и другие. Местные власти для борьбы с проблемой призывают местных жителей ставить в дома электрогенераторы и печное отопление.

По словам гендиректора «Иркутскэнерго» Дмитрия Конопелько, общий объем энергопотребления для белого майнинга в области в этом году обновил исторический максимум и составил 10,16 тысячи мегаватт. При этом на серый майнинг уходит всего 1,5 процента от общего потребления.

Ранее стало известно, что потребление электрической мощности в России за год достигло нового исторического максимума и составило более 168 тысяч мегаватт. Это почти на три тысячи мегаватт больше, чем за 2022 год.