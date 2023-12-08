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22:12, 8 декабря 2023Россия

В Минэнерго сообщили о новом рекорде потребления энергомощности в России

Минэнерго: потребление энергомощности в России побило исторический рекорд

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Потребление электрической мощности в России (как в Единой энергосистеме, так и на изолированных территориях) достигло нового исторического максимума. Об этом говорится в Telegram-канале Системного оператора.

Как сообщили специалисты, оно достигло 168 765 МВт, что на 2 821 МВт больше предыдущего значения, который зафиксировали 10 января 2023 года. В Единой энергосистеме РФ в пятницу, 8 декабря, также заявили о новом историческом максимуме — 166 392 МВт, что на 2 872 МВт больше предыдущего значения.

Исторические максимумы с 6 по 8 декабря наблюдались также в двух объединенных и шести региональных энергетических системах, указали в Минэнерго.

Ранее эксперт Ангелина Суркова рекомендовала для экономии электроэнергии полностью отключать технику. Приборы продолжают потреблять энергию в режиме ожидания, так как зачастую находятся в состоянии готовности к работе.

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      Марина Совина
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