Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:15, 15 декабря 2023Забота о себе

Живущая с родителями 37-летняя женщина объяснила свой необычный выбор

Кадр: @lindseyjanegordon / TikTok

Британская тиктокерша Линдси Джейн Гордон рассказала, почему решила сделать столь необычный выбор и съехаться с родителями. На ее историю обратило внимание издание The Sun.

По словам Линдси, в 18 лет она поступила в университет и уехала от родителей. С тех пор она жила и работала по всему миру — от Австралии до Сингапура. Однако в 2020 году началась пандемия коронавируса, и женщине пришлось пересмотреть свой стиль жизни. Она вернулась в Лондон — в дом матери и отца. «Я никогда не планировала жить с родителями, но я все еще не замужем, не тороплюсь жить одна, хоть и могу себе это позволить. Так что причина простая — я просто хочу так жить», — объяснила Линдси.

Живущая с родителями Линдси также призналась, что экономит на съеме собственной квартиры тысячи фунтов стерлингов. «Если жизнь с родителями нравится вам и вашей семье, если позволяет пережить чертов экономический кризис, дерзайте!» — высказалась она.

Материалы по теме:
За стеклянной стеной Девочка росла изгоем из-за загадочной болезни. Она не могла говорить за пределами дома
За стеклянной стенойДевочка росла изгоем из-за загадочной болезни. Она не могла говорить за пределами дома
29 июня 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Ранее психолог Екатерина Маденко назвала способ отучить детей от мата. Прежде всего она предложила поговорить с ребенком и объяснить ему, что такое сквернословие и почему оно неприемлемо.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ обстреляли Мариуполь впервые за полгода. Киев запустил по городу три дальнобойные ракеты

      Российские подростки заманивали мигрантов на свидания и избивали их под камеру

      Шольц отправил Орбана «сходить за кофе» из-за провала по Украине

      В аэропорту полицейских заподозрили в краже десяти миллионов из багажа пассажира

      Финалист «Фабрики звезд» рассказал об алкоголе на проекте

      Долги других стран перед Россией выросли

      Овечкин обновил личный антирекорд по матчам без голов в НХЛ

      Девушка добилась ареста жениха за попытку жениться на другой

      Московские школьники и студенты нашли уникальные архивные документы

      Живущая с родителями 37-летняя женщина объяснила свой необычный выбор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости