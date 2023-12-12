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16:30, 12 декабря 2023Забота о себе

Родителям назвали способ отучить детей материться

Психолог Маденко: если ребенок сквернословит, нужно сохранять спокойствие

Фото: Edi Libedinsky / Unsplash

Если дети ругаются матом, родителям стоит подать им правильный пример и научить выражать эмоции иначе, считает психолог Екатерина Маденко. Способ отучить детей от мата она назвала в беседе с News.ru.

В первую очередь она предложила поговорить с ребенком о том, что такое сквернословие и почему оно неприемлемо. Кроме того, она посоветовала объяснить, какие именно выражения нельзя использовать в школе, во дворе и дома.

В то же время Маденко отметила, что иногда дети сквернословят из-за того, что испытывают стресс или трудности в общении. При этом резкая реакция родителей на нецензурную лексику может только спровоцировать ребенка использовать такие слова чаще. «Поэтому, когда ребенок сквернословит, важно сохранить спокойствие и предоставить временную задержку в реакции. Это позволит вам собраться с мыслями и разработать план действий», — рассказала психолог.

По ее словам, чтобы ребенок перестал сквернословить, нужно помочь ему научиться выражать раздражение, разочарование и бессилие без использования неприемлемых слов. Если такие методы не помогают, это может говорить о проявлениях невротического характера. В этом случае нужно обратиться к врачу или психологу, заключила Маденко.

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      Александра Лисица
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