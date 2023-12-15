Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:29, 15 декабря 2023Среда обитания

Звезда «Счастливы вместе» перечислила недостатки Москвы

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева назвала светофоры недостатком Москвы
Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Российская актриса Наталья Бочкарева назвала большое количество светофоров и пробки основными минусами Москвы. Звезда сериала «Счастливы вместе» перечислила недостатки столицы в интервью для «Москвич Mag».

«Очень много светофоров. На некоторых участках Москвы — пробки. Я вижу, что Москва преображается — делаются развязки, но при этом в Москву съезжается все большее количество людей, поэтому все равно не получается победить пробки — и это самая большая боль», — заявила Бочкарева.

Актриса отметила, что появление Северо-Восточной хорды заметно разгрузило дороги столицы. Однако есть и другая проблема — отсутствие интерактива, из-за чего приезжие водители зачастую теряются в Москве. По словам Бочкаревой, в нынешних условиях, когда навигатор работает с перебоями, особенно не хватает табличек с названием улиц.

Ранее актер Аристарх Ливанов рассказал о взаимном раздражении между москвичами и приезжими.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Япония решила ввести санкции против Москальковой и еще 34 россиян

      Российские разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино

      Россиянка загорелась при попытке сделать самогон и попала в реанимацию

      В Польше резко высказались об Украине

      Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину возобновить диалог с Украиной

      Названы сильнейшие российские дроны в зоне СВО

      Турист попал в ДТП в Таиланде, был выдворен из больницы и не выжил

      В Москве пьяный водитель электромобиля протаранил семь автомобилей

      В Европе отложили вопрос использования замороженных активов России

      Япония запретила импорт российских алмазов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости