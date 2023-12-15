Звезда «Счастливы вместе» перечислила недостатки Москвы

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева назвала светофоры недостатком Москвы

Российская актриса Наталья Бочкарева назвала большое количество светофоров и пробки основными минусами Москвы. Звезда сериала «Счастливы вместе» перечислила недостатки столицы в интервью для «Москвич Mag».

«Очень много светофоров. На некоторых участках Москвы — пробки. Я вижу, что Москва преображается — делаются развязки, но при этом в Москву съезжается все большее количество людей, поэтому все равно не получается победить пробки — и это самая большая боль», — заявила Бочкарева.

Актриса отметила, что появление Северо-Восточной хорды заметно разгрузило дороги столицы. Однако есть и другая проблема — отсутствие интерактива, из-за чего приезжие водители зачастую теряются в Москве. По словам Бочкаревой, в нынешних условиях, когда навигатор работает с перебоями, особенно не хватает табличек с названием улиц.

Ранее актер Аристарх Ливанов рассказал о взаимном раздражении между москвичами и приезжими.