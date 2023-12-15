Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал выпороть того, кто позволил президенту Владимиру Путину выступать на 15-градусном морозе в Северодвинске без шапки. Слова лидера коммунистов приводят «Известия».

Глава КПРФ заявил, что подвергать здоровье президента угрозе было неприемлемо, так как «здоровый главнокомандующий в условиях войны — это здоровье нации».

Путин в ответ заявил, что принимает замечание Зюганова. «А выпороть — это легко, это у нас не заржавеет за этим. Это мы умеем», — добавил президент.

11 декабря Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III» в Северодвинске. Хотя на улице шел снег и было холодно, президент был без головного убора, в то время как его спутники утеплили голову.