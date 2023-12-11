Стали известны детали поездки Путина в один из российских регионов

Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах в Северодвинске

Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске. Детали поездки главы государства в российский регион стали известны ТАСС.

По информации агентства, Путин планирует поучаствовать в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III» в честь их принятия в состав Военно-морского флота. Помимо этого, ожидается, что глава государства посетит Архангельск.

Это первая региональная поездка Путина после того, как он объявил о своем участии в президентских выборах 2024 года.