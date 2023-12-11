69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:00, 11 декабря 202369-я параллель

Стали известны детали поездки Путина в один из российских регионов

Путин примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах в Северодвинске

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, где посетит судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске. Детали поездки главы государства в российский регион стали известны ТАСС.

По информации агентства, Путин планирует поучаствовать в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III» в честь их принятия в состав Военно-морского флота. Помимо этого, ожидается, что глава государства посетит Архангельск.

Это первая региональная поездка Путина после того, как он объявил о своем участии в президентских выборах 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Российская разведка доложила о планах Запада заменить Зеленского. Кто может возглавить Украину вместо него?

      Путин ввел массовую выплату только для живущих вне Москвы

      В Чечне пожаловались не нехватку денег в бюджете

      Стали известны детали поездки Путина в один из российских регионов

      Кучма прокомментировал отказ Сената США передать помощь Украине

      В Киргизии сообщили о зарождении своего военно-промышленного комплекса

      ЕК подтвердила согласование законодательства по активам России

      Популярный российский блогер объяснил причину отказа от платьев и юбок

      Следователи показали видео с задержанным за подрыв мопеда в Феодосии

      В России оценили медийный эффект поставок зерна в Африку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости