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14:55, 22 ноября 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на новогодние праздники

Песков заявил, что планы Путина на новогодние праздники пока не определены

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

Планы президента России Владимира Путина на новогодние праздники пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Пока не знаем», — ответил представитель Кремля на вопрос агентства о том, собирается ли Путин отдохнуть на праздничных каникулах.

В декабре 2022 года, описывая свои планы на новогоднюю ночь, глава государства рассказал, что проведет ее в окружении семьи и близких, а также в шутку отметил, что «посмотрит выступление президента». «Чтобы рядышком все были», — сказал тогда Путин.

До этого, в 2019 году, Песков также сообщил, что, если позволяет график, Путин предпочитает праздновать Новый год в кругу родных и друзей. При этом он отметил, что президент не раз отмечал праздник в разных городах России.

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      Константин Лысяков
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