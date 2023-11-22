В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на новогодние праздники

Песков заявил, что планы Путина на новогодние праздники пока не определены

Планы президента России Владимира Путина на новогодние праздники пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Пока не знаем», — ответил представитель Кремля на вопрос агентства о том, собирается ли Путин отдохнуть на праздничных каникулах.

В декабре 2022 года, описывая свои планы на новогоднюю ночь, глава государства рассказал, что проведет ее в окружении семьи и близких, а также в шутку отметил, что «посмотрит выступление президента». «Чтобы рядышком все были», — сказал тогда Путин.

До этого, в 2019 году, Песков также сообщил, что, если позволяет график, Путин предпочитает праздновать Новый год в кругу родных и друзей. При этом он отметил, что президент не раз отмечал праздник в разных городах России.