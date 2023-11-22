В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на новогодние праздники
Планы президента России Владимира Путина на новогодние праздники пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Пока не знаем», — ответил представитель Кремля на вопрос агентства о том, собирается ли Путин отдохнуть на праздничных каникулах.
В декабре 2022 года, описывая свои планы на новогоднюю ночь, глава государства рассказал, что проведет ее в окружении семьи и близких, а также в шутку отметил, что «посмотрит выступление президента». «Чтобы рядышком все были», — сказал тогда Путин.
До этого, в 2019 году, Песков также сообщил, что, если позволяет график, Путин предпочитает праздновать Новый год в кругу родных и друзей. При этом он отметил, что президент не раз отмечал праздник в разных городах России.