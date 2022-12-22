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19:33, 22 декабря 2022Россия

Путин описал свою новогоднюю ночь фразой «посмотрю выступление президента»

Владимир Путин пошутил, что посмотрит обращение президента на Новый год

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин заявил, что будет праздновать Новый год в кругу семьи и близких, а также в шутку отметил, что «посмотрит выступление президента». Так свою новогоднюю ночь глава государства описал во время пресс-подхода после заседания Госсовета по молодежной политике, трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Чтобы рядышком все были, близкие люди», — описал свои планы президент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что Путин работал во время майских праздников. Летом прошлого года у президента также не было полноценного отпуска. В 2019 году Песков сообщал, что, если Путину все же удается остаться в праздник с семьей и друзьями, он предпочитает встречать Новый год скромно. При этом представитель Кремля напомнил, что глава государства не раз справлял Новый год в разных городах России.

Как сообщал Песков, президент не мог отдохнуть больше, чем несколько дней, из-за регулярных рабочих мероприятий.

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Марк Леонов
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