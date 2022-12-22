Путин описал свою новогоднюю ночь фразой «посмотрю выступление президента»
Президент России Владимир Путин заявил, что будет праздновать Новый год в кругу семьи и близких, а также в шутку отметил, что «посмотрит выступление президента». Так свою новогоднюю ночь глава государства описал во время пресс-подхода после заседания Госсовета по молодежной политике, трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.
«Чтобы рядышком все были, близкие люди», — описал свои планы президент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что Путин работал во время майских праздников. Летом прошлого года у президента также не было полноценного отпуска. В 2019 году Песков сообщал, что, если Путину все же удается остаться в праздник с семьей и друзьями, он предпочитает встречать Новый год скромно. При этом представитель Кремля напомнил, что глава государства не раз справлял Новый год в разных городах России.
Как сообщал Песков, президент не мог отдохнуть больше, чем несколько дней, из-за регулярных рабочих мероприятий.