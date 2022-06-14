В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент пока в отпуск не собирается

Президент России Владимир Путин пока не собирается брать отпуск. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Нет, пока об этом речь не идет», — заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о его отпуске.

Ранее Песков рассказывал, что Путин работал во время майских праздников. По его словам, тогда глава государства провел ряд встреч, при этом публичных мероприятий в этот период не проходило.

Прошлым летом у Путина также не было полноценного отпуска. Как сообщил Песков, президент не мог отдохнуть больше, чем несколько дней, из-за регулярных рабочих мероприятий.