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Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

Песков заявил, что Путин будет работать на майские праздники

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Майские праздники у президента России Владимира Путина будут рабочими. О планах главы государства сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Разумеется, у президента это будут рабочие дни. Каких-то публичных мероприятий не запланировано», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, Кремль проинформирует о части встреч, которые запланированы у Путина в начале месяца.

Роструд в четверг, 28 апреля, напомнил россиянам о выходных в мае. Жителей страны ждут две короткие рабочие недели. Так, выходной с субботы 1 января перенесен на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Ранее в Госдуме назвали условие продления майских праздников в 2022 году. По словам депутата Владислава Даванкова, власти отдельных российских регионов могут самостоятельно принимать подобное решение.

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Анастасия Шейкина
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