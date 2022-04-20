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В Госдуме назвали условие продления майских праздников в 2022 году

Депутат Госдумы Даванков предложил регионам продлить майские праздники по своей инициативе

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Власти российских регионов могут самостоятельно принимать решение о продлении майских праздников в 2022 году. Такое условие появления дополнительных выходных назвал вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков, пишет РИА Новости.

По его словам, накануне был получен ответ правительства, в котором оно не поддержало на федеральном уровне предложение партии продлить майские праздники. 5 апреля депутат заявил, что дополнительные дни для отдыха помогли бы россиянам с огородами заготовить больше продуктов на осень, так как цены в магазинах постоянно растут.

При этом в правительстве отметили, что каждый регион вправе продлевать праздничные дни. «Поэтому мы вместе с депутатами наших заксобраний будет обращаться к губернаторам, для того чтобы в этом году для тех регионов, где это актуально, особенно, где важно развитие сельского хозяйства, чтобы этим майские праздники продлили», — заявил Даванков.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала идею Даванкова несвоевременной и неуместной в условиях экономических санкций.

В свою очередь сенатор Совфеда Иван Абрамов заявил, что россиянам в условиях пандемия коронавируса и санкций необходима передышка, которую может дать продление майских выходных.

При этом доцент РУДН Мария Петровская назвала главным условием продления праздников сохранение рабочих мест. По ее словам, не все компании могут позволить себе приостановить работу на такой срок, а введение десятидневных выходных обяжет их платить работникам в повышенном размере.

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Константин Лысяков
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