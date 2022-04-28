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Роструд напомнил россиянам о выходных в мае

Роструд напомнил, что в мае россиян ожидают две короткие рабочие недели

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Пресс-служба Роструда напомнила россиянам о том, сколько выходных их ожидает в мае. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в начале месяца будут две короткие рабочие недели. Длинные выходные ожидаются в связи с празднованием 1 мая — Дня весны и труда, а также 9 мая — Дня Победы. «Эти даты относятся к нерабочим праздничным дням», — уточнили в Роструде. Там добавили, что выходной с субботы 1 января перенесен на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая. Таким образом, выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В ведомстве заявили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, которые получают оклад. В случае, если оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые работник не привлекался к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Ранее председатель Московской федерации профсоюзов (МФП) Михаил Антонцев заявил, что не все компании могут позволить себе длинные праздники в мае, так как именно работодателю нужно оплачивать продленные выходные.

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Марина Совина
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