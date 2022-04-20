Московская федерация профсоюзов высказалась об идее продления праздников в мае

Глава МФП Антонцев заявил, что не все компании могут позволить длинные майские выходные

Не все компании могут позволить себе длинные праздники в мае, так как именно работодателю нужно оплачивать продленные выходные. Так об идее увеличения количества праздничных дней в следующем месяце высказался председатель Московской федерации профсоюзов (МФП) Михаил Антонцев, чьи слова приводит News.ru.

«Здесь важно понимать, что эти дни нужно оплачивать. Поэтому возникает резонный вопрос — а кто будет платить?» — объяснил он.

По словам главы МФП, организация не против объединения праздничных дней, однако при условии, что работодатели возьмут на себя обязательство оплатить дополнительные выходные. При этом каждая компания сама для себя должна решать этот вопрос, заявил он.

«А что будет с отраслями непрерывного цикла работы? Я думаю, здесь о продлении праздничных дней речи и вовсе не идет», — добавил Антонцев.

Ранее вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил властям российских регионов самостоятельно принимать решение об объединении выходных дней.