Путин снова идет в президенты в 2024 году. До выборов осталось три месяца

Путин заявил Герою ДНР Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин в пятницу, 8 декабря, во время церемонии награждения Героев России объявил о своем участии в выборах главы государства в 2024 году. Политик сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента региона Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Соответствующая просьба прозвучала во время неформального общения президента с участникам церемонии награждения. Во время общения Жога попросил Путина о выдвижении на новый президентский срок, и глава государства согласился.

Жители новых территорий попросили Путина пойти на выборы

Общаясь с журналистами, Жога сказал, что передал главе государства просьбу жителей новых территорий. По его словам, они будут голосовать за Путина.

Мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает. На фронте все переживали и задавались вопросом, будет ли Путин баллотироваться. Он сказал, что будет Артем Жога Герой ДНР

Путин ответил ему, что времена бывают разные, но сегодня он выбирает быть с народом. Сам Жога заверил, что готов стать доверенным лицом президента. «Я с честью приму эту должность, обязанность. С честью приму и выполню все поручения, которые возложит на меня Владимир Владимирович», — сказал спикер парламента ДНР.

Что известно о личности Артема Жоги, попросившего Путина выдвинуть свою кандидатуру

Артем Жога, которому Путин сообщил о своем решении, является отцом Владимира Жоги, командира батальона «Спарта», одного из наиболее известных подразделений ДНР. После смерти сына он возглавил батальон. Кроме того, Артем Жога является председателем Народного совета ДНР.

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года. В честь Героя России в годовщину его смерти предложили назвать улицы в Пензенской и Магаданской областях, а также в других регионах.

Он погиб во время спасения мирных жителей Волновахи. В память о его героизме и самопожертвовании, непримиримой борьбе с нацистами считаю необходимым назвать одну из новых улиц в его честь. Хочу особо отметить, что батальон «Спарта» сейчас возглавляет отец героя, колымчанин Артем Жога Сергей Носов губернатор Магаданской области

Путину сразу выразили слова поддержки

Первыми после Жоги Путина поддержали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина. Уверен, что под руководством сильного президента наша страна будет процветать, сохранит свое лидерство как самодостаточная и независимая держава, а Краснодарский край продолжит развиваться Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

Матвиенко, в свою очередь, отметила, что считала и считает себя членом команды Путина, полностью поддерживая его решение. «Оно дает возможность абсолютному большинству россиян, доверяющих действующему президенту, видеть его в числе кандидатов и голосовать за него», — сказала она.

Выборы президента России в 2024 году впервые будут многодневными

Первые в истории страны многодневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Даты голосования 8 декабря утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что трехдневное голосование становится для российской избирательной системы традиционным. Впервые, напомнила она, такое голосование применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей. После этого такой формат «пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ».

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Памфилова указала, что, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), удобство трехдневного голосования признали 74 процента жителей страны.

Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России — в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию он получил право выставлять свою кандидатуру на новых президентских выборах в 2024 году.