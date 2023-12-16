Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:15, 16 декабря 2023Мир

Аргентина решила передать в помощь Украине два неисправных российских вертолета

NU: Аргентина передаст Украине 2 купленных у РФ неисправных вертолета Ми-171Е

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Действующие власти Аргентины решили передать Украине два неисправных транспортных вертолета Ми-171Е, купленных у России, в качестве помощи. Об этом рассказал интернет-портал Noticias Urbanas (NU).

В статье отмечается, что Аргентина закупила вертолеты в 2011 году, чтобы снабжать полярные станции в Антарктиде и совершать поисково-спасательные работы. Их передача Киеву обсуждалась во время визита украинского лидера Владимира Зеленского на церемонию инаугурации президента Хавьера Милея в Буэнос-Айресе.

Несмотря на то, что вертолеты, по данным издания, неисправны, правительство Аргентины надеется, что США зачтет их в качестве первого платежа для приобретения истребителей F-16. Посольство России в Аргентине не смогло подтвердить или опровергнуть эту информацию, так как не располагает официальными сведениями.

Ранее журналист Даниель Керсфельд рассказал, что латиноамериканские страны отказываются занимать сторону Украины в конфликте с Россией, и Аргентине стоит последовать их примеру. «Для Аргентины было бы крайне рискованно вмешиваться в противостояние иностранных государств не в поисках мира, а ради благосклонности байденовской администрации», — предостерег он.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин заявил о резком росте числа украинских военнопленных

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Германия продлит погранконтроль с тремя странами

      В Италии назвали отговорившего Орбана от вето на вступление Украины в ЕС

      Трусова сравнила сложность хоккея и фигурного катания

      Аргентина решила передать в помощь Украине два неисправных российских вертолета

      В Израиле полицейские избили фотокорреспондента турецкого агентства

      Путин высказался о пострадавших из-за введения нового утильсбора на автомобили

      Британия начала задумываться об отправке солдат на Украину

      В США заявили о безоговорочной поддержке Китаем действий России в рамках СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости