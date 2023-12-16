NU: Аргентина передаст Украине 2 купленных у РФ неисправных вертолета Ми-171Е

Действующие власти Аргентины решили передать Украине два неисправных транспортных вертолета Ми-171Е, купленных у России, в качестве помощи. Об этом рассказал интернет-портал Noticias Urbanas (NU).

В статье отмечается, что Аргентина закупила вертолеты в 2011 году, чтобы снабжать полярные станции в Антарктиде и совершать поисково-спасательные работы. Их передача Киеву обсуждалась во время визита украинского лидера Владимира Зеленского на церемонию инаугурации президента Хавьера Милея в Буэнос-Айресе.

Несмотря на то, что вертолеты, по данным издания, неисправны, правительство Аргентины надеется, что США зачтет их в качестве первого платежа для приобретения истребителей F-16. Посольство России в Аргентине не смогло подтвердить или опровергнуть эту информацию, так как не располагает официальными сведениями.

Ранее журналист Даниель Керсфельд рассказал, что латиноамериканские страны отказываются занимать сторону Украины в конфликте с Россией, и Аргентине стоит последовать их примеру. «Для Аргентины было бы крайне рискованно вмешиваться в противостояние иностранных государств не в поисках мира, а ради благосклонности байденовской администрации», — предостерег он.