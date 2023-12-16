Бывшего мужа Памелы Андерсон обвинили в сексуальном насилии

Бывшего мужа Памелы Андерсон Томми Ли обвинили в сексуальном насилии

Бывшего мужа Памелы Андерсон, барабанщика рок-группы Mötley Crüe, Томми Ли обвиняют в сексуальном насилии. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, появилась девушка, утверждающая, что в 2003 году ее пригласили покататься на вертолете, в котором внезапно оказался и музыкант.

Уточняется, что во время всего полета Томми грубо к ней приставал. Пострадавшая отметила, что боялась обратиться в полицию, так как думала, что ей не поверят. Сейчас она страдает от тревоги, депрессии, посттравматического стрессового расстройства и других физических и психологических травм, поэтому через суд требует от Томми возмещения ущерба.

Ранее Томми Ли в интервью подкасту Club Random рассказал о годе трезвости.