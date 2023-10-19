Пивший водку литрами бывший муж Памелы Андерсон рассказал о годе трезвости

Барабанщик Томми Ли заявил, что выпивал по семь литров водки в день

Барабанщик американской группы Mötley Crüe, бывший муж модели Памелы Андерсон Томми Ли в интервью подкасту Club Random рассказал о годе трезвости. Его цитирует издание People.

61-летний музыкант, который ранее мог выпить несколько литров водки за день, заявил, что когда-то алкоголь давал ему чувство расслабленности. «Ты думаешь: черт, это замечательно! Я могу выпивать по семь литров водки в день там, где кто-нибудь уже коньки бы отбросил!» — вспомнил о своем опыте Ли.

Ведущий Билл Махер не поверил этому утверждению и спросил, как чувствует себя Томми Ли после такого количества алкоголя. «Я каждый день щипаю себя: я прошел полное обследование с ног до головы. И не поверил, что курение, алкоголь и все это мое веселье закончились тем, что врач сказал: "Все хорошо"», — добавил он.

По словам Ли, пить водку он бросил в 1990-х, когда его печень «едва функционировала». Полностью от алкоголя артист отказался осенью 2022 года. «Я отпраздновал год трезвости. Прошел год, и я в таком восторге. Это в высшей мере "по-рокзвездному" во многих смыслах», — сказал он, признав, что ему было трудно отказаться от спиртного.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.