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04:25, 16 декабря 2023Наука и техника

Полковник США рассказал о преимуществе российского истребителя против F-35

Экс-подполковник Расмуссен: F-35 уступает российскому Су-57 в боевых условиях

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Американский истребитель F-35 имеет преимущества в идеальных условиях, однако в боевых действиях он уступает российским и китайским аналогам. Об этом рассказал РИА Новости подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Эксплуатационная эффективность, ухудшение работы датчиков и связи, скорее всего, поставит его в невыгодное положение в бою с российскими и китайскими истребителями один на один», — отметил он. По словам экс-подполковника, российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и J-31 имеют преимущества по скорости, дальности и маневренности.

Кроме того, бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски добавила, что у американского истребителя наблюдаются проблемы с надежностью и долговечностью. Она усомнилась, что он сможет действовать удаленно от логистической поддержки.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что все истребители, которые есть на вооружении у российских сил, способны противостоять американским самолетам F-16.

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      Марина Совина
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