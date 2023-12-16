Полковник США рассказал о преимуществе российского истребителя против F-35

Экс-подполковник Расмуссен: F-35 уступает российскому Су-57 в боевых условиях

Американский истребитель F-35 имеет преимущества в идеальных условиях, однако в боевых действиях он уступает российским и китайским аналогам. Об этом рассказал РИА Новости подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Эксплуатационная эффективность, ухудшение работы датчиков и связи, скорее всего, поставит его в невыгодное положение в бою с российскими и китайскими истребителями один на один», — отметил он. По словам экс-подполковника, российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и J-31 имеют преимущества по скорости, дальности и маневренности.

Кроме того, бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски добавила, что у американского истребителя наблюдаются проблемы с надежностью и долговечностью. Она усомнилась, что он сможет действовать удаленно от логистической поддержки.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что все истребители, которые есть на вооружении у российских сил, способны противостоять американским самолетам F-16.