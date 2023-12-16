Глава Минобороны ФРГ заявил о необходимости ускорить перевооружение армии

Глава МО ФРГ Писториус: Европе нужно готовиться к новым угрозам и улучшать армию

Странам Европы стоит готовиться к новым военным угрозам — для этого им нужно как можно больше укреплять оборонный потенциал. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует «Интерфакс».

«У нас 5-8 лет, чтобы наверстать упущенное в том, что касается вооруженных сил, промышленности и общества», — сказал он.

По его мнению, Европа может столкнуться с новыми военными вызовами, а Вашингтон переключит внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Писториус допустил, что Европа будет вынуждена наращивать объемы помощи Киеву взамен США, если в Белом доме не согласуют выделение новых средств Украине.

Ранее Писториус отказался считать Украину союзником. При этом, по его словам, ФРГ находится на втором месте по масштабам поддержки, намного опережая других союзников.