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14:43, 16 декабря 2023Россия

Глыба снега рухнула с крыши на гулявшего с собакой россиянина и попала на видео

В Воронеже глыба снега рухнула на гулявшего с собакой мужчину и попала на видео

В Воронеже с крыши упала глыба снега — она рухнула на мужчину, который гулял с собакой. Момент случившегося попал на видео, его публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как снег падает на прохожего с питомцем, из-за звука падения на стоящем рядом автомобиле срабатывает аварийная сигнализация.

Местные жители до происшествия жаловались, что сотрудники коммунальных служб не справляются со снегом. Как рассказали жильцы ЖК, где снег упал с крыши, похожие ЧП за последние два дня происходили как минимум трижды. Из-за падавших с крыши сугробов сломалась лавочка, также оказались повреждены припаркованные машины.

Ранее в Челябинске двухлетний ребенок чудом спасся от упавшей глыбы льда. Инцидент произошел на улице Барбюса и был заснят камерой видеонаблюдения.

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      Анастасия Шейкина
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