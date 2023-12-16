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07:02, 17 декабря 2023Россия

Идею запрета судимым за педофилию подходить к школам предложили доработать

Депутат Останина предложила одевать электронные браслеты судимым за педофилию

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Судимых за педофилию после освобождения из тюрьмы нужно тщательно контролировать, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. В разговоре с «Лентой.ру» она предложила доработать законопроект о запрете таким гражданам подходить к школам и другим детским учреждениям.

«Я не понимаю механизма. Что, на лице у него написано, что он педофил? Поэтому я и предлагала, чтобы у всех были пожизненные электронные браслеты, и тогда понимали бы родители, педагоги, воспитатели, которые на детских площадках с детьми находятся, что сюда приближается педофил. А каким образом в данном случае предполагается идентифицировать человека, который совершил преступление против половой неприкосновенности, прошло условно 15 лет [после преступления], а он стоит у детской площадки и смотрит на детей? Как его идентифицировать?» — сказала она.

Депутат отметила, что те, кого привлекали к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, уже поражены в правах и не могут работать с детьми. В то же время новая инициатива выглядит неубедительно, считает она. По мнению Нины Останиной, такие недоработанные законопроекты вызывают недоверие у граждан.

Наших детей надо защитить от тех людей, которые даже освободившись из мест заключения представляют опасность для наших детей. Близко подпускать их нельзя к образовательным организациям, дошкольным и школьным, учреждениям дополнительного образования. Но на лице у них не написано, поэтому написать надо браслетом. В этот закон буду вносить поправки

Нина Останинадепутат Госдумы

«Рецидив у этих преступников до 90 процентов. Об этом говорят профессиональные психологи, рисуя портрет педофила. Самое главное в его психотипе — это повтор, возврат к тому преступлению, которое он единожды совершил. К великому сожалению, это вполне себе серьезное заболевание, которое характеризует психику этих людей. Люди больные, их, конечно, надо изолировать от детей», — заключила парламентарий.

Правительство России предложило запретить судимым за педофилию посещать учебных заведений. Такой законопроект 16 декабря внесли в нижнюю палату парламента. Исключения сделают только в том случае, если совершивший преступление — родитель ребенка и сопровождает его. В пояснительной записке сказано, что запрет будет трудно установить. В то же время число лиц с непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей за первые шесть месяцев в 2023 года составило почти 7,5 тысячи человек.

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