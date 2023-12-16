В Госдуме предложили запретить судимым за педофилию посещение учебных заведений

ГД: судимым за педофилию следует запретить посещение учебных заведений

В Госдуме (ГД) предложили запретить лицам с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних посещать образовательные организации. Соответствующий проект появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно документу, судимым за педофилию хотят запретить посещать образовательные, медицинские, санаторно-курортные, физкультурно-спортивные организации, детские организации культуры, организации отдыха детей и их оздоровления, площадки с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур.

Исключением станет родитель несовершеннолетнего, если он является поднадзорным лицом.

Ранее ГД приняла в третьем чтении законопроект о новых правилах выдворения мигрантов, внесенный в нижнюю палату парламента шесть лет назад. Законопроект был предложен правительством России в ноябре 2017 года.