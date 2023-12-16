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14:50, 16 декабря 2023Мир

Польская комиссия по крушению Ту-154 продолжит работу

РИА: комиссия по крушению Ту-154 продолжит работу до августа 2024 года

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В Польше решили продолжить работу специальной комиссии, расследовавшей дело об авиакатастрофе самолета Ту-154, в которой погиб бывший президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава польской комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы в Смоленске Антони Мачеревич заявил, что глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш решил прекратить расследование незаконно. «Ни одно из положений, упомянутых министром, не предусматривает возможности ликвидации комиссии до окончания ее работы, то есть до августа 2024 года», — подчеркнул Мачеревич.

По его словам, деятельность комиссии регулируется приказом Минобороны от 2016 года, в котором не говорится о возможности досрочного завершения расследования. «Мы имеем дело с какой-то операцией, которую следовало бы назвать пропагандистско-репрессивной», — заявил Мачеревич.

Крушение Ту-154 с делегацией президента Польши Леха Качиньского произошло 10 апреля 2010 года под Смоленском. Специалисты российского Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назвали причиной катастрофы ошибки экипажа.

В середине декабря министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш приказал ликвидировать комиссию по расследованию авиакатастрофы Ту-154. «В ближайшее время будет создана специальная группа для анализа всех аспектов деятельности ликвидированной комиссии», — заявил чиновник.

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      Андрей Ставицкий
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