На границе Украины с четырьмя странами ЕС в очередях застряли тысячи грузовиков

ТАСС: на границе Украины со странами ЕС застряли около четырех тысяч грузовиков

Около четырех тысяч грузовиков застряли в очередях на границе Украины с четырьмя странами ЕС: Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что, например, только на границе с Польшей проезда ждут почти две с половиной тысячи большегрузов. На границе со Словакией в сторону Украины в очереди находится 450 грузовиков, с Венгрией — 250, а с Румынией — 870 машин.

Очереди образовались из-за блокировки польскими перевозчиками трех основных контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Протестующие поляки требуют отмены льгот Евросоюза для украинских перевозчиков. Теперь дальнобойщики проводят в очередях по несколько суток. С начала блокады КПП в очередях зафиксировано два летальных исхода среди украинских водителей.

Также ранее стало известно, что Польша ужесточила проверку украинских перевозчиков. Заместитель министра инфраструктуры Польши Сергей Деркач отметил важность соблюдения требований соглашения о либерализации перевозок. По его словам, Украина должна качественно выполнять условия соглашения.