Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:28, 12 декабря 2023Бывший СССР

Польша ужесточила проверку украинских перевозчиков

Мининфраструктуры Украины: Польша ужесточила проверку украинских перевозчиков
СюжетПротесты в Европе

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша решила ужесточить контроль за украинскими перевозчиками, усилив их проверки. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры республики Сергей Деркач, его слова приводит издание Klymenko Time в Telegram-канале.

«Польская сторона пообещала осуществлять более жесткий и масштабный контроль именно украинских перевозчиков. Вы знаете, что на стороне Польши возросло количество проверок украинских автомобилей», — сказал он.

Деркач также отметил важность соблюдения требований соглашения о либерализации перевозок, учитывая вопрос потенциального продления документа. По его словам, Украина должна качественно выполнять условия соглашения. Он уточнил, что выдвигается много требований к перевозчикам. Украинские власти хотят, чтобы перевозчики были образцовыми в стране и на рынке Европы.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев заявил, что протесты польских дальнобойщиков привели к проблемам финансирования украинской армии. Причиной он назвал блокировку КПП на границе, которую перевозчики начали в ноябре. Протестующие требовали ввести коммерческие ограничения для украинских дальнобойщиков и ограничить их количество.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Муфтий назвал оправданным выдворение потушивших Вечный огонь подростков

      Россиянам показали грандиозное шоу

      Мишустин предрек резкий рост доли дружественных стран в товарообороте России

      Россиянам рассказали о будущем цен на китайские авто

      Дания отказала России в правовой помощи по «Северным потокам»

      Названы главные инфлюэнсеры года в России

      Киркоров назвал причину женитьбы на Пугачевой

      Врач предостерегла от популярного способа борьбы с хроническим стрессом

      Во Франции заявили об отражении атаки хуситов на норвежский танкер

      Бубка высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости