Мининфраструктуры Украины: Польша ужесточила проверку украинских перевозчиков

Польша решила ужесточить контроль за украинскими перевозчиками, усилив их проверки. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры республики Сергей Деркач, его слова приводит издание Klymenko Time в Telegram-канале.

«Польская сторона пообещала осуществлять более жесткий и масштабный контроль именно украинских перевозчиков. Вы знаете, что на стороне Польши возросло количество проверок украинских автомобилей», — сказал он.

Деркач также отметил важность соблюдения требований соглашения о либерализации перевозок, учитывая вопрос потенциального продления документа. По его словам, Украина должна качественно выполнять условия соглашения. Он уточнил, что выдвигается много требований к перевозчикам. Украинские власти хотят, чтобы перевозчики были образцовыми в стране и на рынке Европы.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев заявил, что протесты польских дальнобойщиков привели к проблемам финансирования украинской армии. Причиной он назвал блокировку КПП на границе, которую перевозчики начали в ноябре. Протестующие требовали ввести коммерческие ограничения для украинских дальнобойщиков и ограничить их количество.