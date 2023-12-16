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06:04, 16 декабря 2023Бывший СССР

На Украине пожаловались на хитрость ВКС России

Спикер ВС ВСУ Игнат: ВКС РФ использует электромагнитные импульсы для обмана ПВО
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное

Архивное. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Спикер Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что российские войска используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана систем противовоздушной обороны (ПВО). Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, подобные импульсы радиолокационные системы Украины видят как цели, поскольку они похожи на «Кинжал» по параметрам полета. «То есть по скорости и так далее», — рассказал он о хитрости ВКС России.

Ранее в США признали способность систем РЭБ России ослеплять дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они заставляют БПЛА противника терять способность к навигации и падать, не достигнув цели. По данным The New York Times, комплексы РЭБ ВС РФ серьезно затрудняют работу ракет с системой наведения GPS, БПЛА и радиосвязи.

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      Марина Совина
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