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22:49, 19 ноября 2023Интернет и СМИ

В США признали способность систем РЭБ России ослеплять дроны ВСУ

NYT: российские системы РЭБ заставляют дроны ВСУ падать, не достигнув цели

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно борются с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они заставляют дроны противника «слепнуть» (терять способность к навигации) и падать, не достигнув цели, такую способность признали в издании The New York Times (NYT).

«Русские глушили беспроводные сигналы, которые соединяли дроны со спутниками, на которые они полагались для навигации, из-за чего машины сбивались с пути и падали на землю», — говорится в статье со ссылкой на инженеров немецкой компании, поставляющей беспилотники ВСУ.

Издание уточняет, что комплексы РЭБ ВС РФ серьезно затрудняют работу ракет с системой наведения GPS, БПЛА и радиосвязи.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил об ошибке ВСУ при атаке новым типом БПЛА Columba. Украина рассчитывала, что российские системы РЭБ не заметят испанский беспилотник из-за особенностей его характеристик, однако предположение оказалось ошибочным.

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      Александра Синицына
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