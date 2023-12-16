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04:52, 16 декабря 2023Бывший СССР

На Украине спргнозировали мощную волну критики в адрес Зеленского

Страна.ua: в 2024 году Зеленский столкнется с еще более мощной волной критики

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

В следующем году президент Украины Владимир Зеленский столкнется с еще большим количеством критики в свой адрес, говорится в материале издания «Страна.ua».

По словам политолога Андрея Золотарева, недовольство главой государства уже становится трендом. Он обратил внимание на «синхронность» выпадов против Зеленского, как на Украине, так и за ее пределами. «Критика опасна тем, что метод обвинений [критикующих] в работе на Кремль тут не поможет», — отметил эксперт.

В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник допустил, что критика нынешнего руководства Украины может превратиться в «атаки с разных сторон». «Я подозреваю, что эта кампания только набирает обороны и еще не вышла на свой пик. В целом 2024 год грозит стать еще более серьезным испытанием, чем год 2023-й, особенно если на него придутся тяжелые решения по войне», — спрогнозировал он.

По мнению издания, главными оппонентами Зеленского являются окружение мэра Киева Виталия Кличко, группы, связанные с западными грантовыми проектами на Украине, а также оппозиционная партия Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал о бунте украинцев против президента страны. Он указал, что граждане отказываются идти воевать, потому что не хотят становиться «пушечным мясом для Зеленского и его, так сказать, корпорации 95-го квартала Кривого Рога».

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      Марина Совина
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