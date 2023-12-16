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14:19, 16 декабря 2023Мир

Помощник сенатора США снимал в Капитолии порно со своим участием

Daily Caller: помощник сенатора США снимал в Капитолии порно со своим участием

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Помощник сенатора США снимал порно со своим участием в зале заседаний Сената в Вашингтоне, сообщает издание Daily Caller со ссылкой на имеющуюся видеозапись.

В заметке издания говорится, что в любительском порновидео сотрудник Конгресса занимается анальным сексом с неизвестным мужчиной. Также Daily Caller опубликовало снимок, на котором неназванный сотрудник Сената запечатлен обнаженным спиной к объективу. При этом он стоит на четвереньках в зале заседаний, а его ягодицы прикрывает рисунок с изображением купола Капитолия США.

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