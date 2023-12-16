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13:43, 16 декабря 2023Мир

ПВО около побережья курортного города в Египте сбила летающий объект

Al Qahera News: средства ПВО Египта сбили летающий объект около побережья Дахаба

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Египта сбили летающий объект около побережья Дахаба. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News.

По данным телеканала, силы ПВО заметили летающий объект на юге Синайского полуострова и моментально отреагировали. Он упал в 1,5 километра от побережья Дахаба. Следственные группы уже едут на место инцидента.

Ранее глава египетской Государственной информационной службы Дия Рашван заявил, что Египет предпринимает шаги по возобновлению гуманитарного перемирия в секторе Газа. Каир прилагает «вместе с партнерами максимальные усилия для возвращения к перемирию в кратчайшие сроки».

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      Екатерина Кашурникова
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