Египет оценил возможность возвращения к гуманитарному перемирию в секторе Газа

В Египте заявили, что прилагают усилия для возвращения к перемирию в Газе

Египет прилагает максимальные усилия для возвращения к гуманитарному перемирию в секторе Газа. Об этом рассказал глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван, говорится в заявлении госинформслужбы, передает РИА Новости.

«Глава государственной информационной службы Дия Рашван заявил, что Египет сильно сожалеет из-за нарушения временного гуманитарного перемирия в секторе Газа», — сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что Каир прилагает «вместе с партнерами максимальные усилия для возвращения к перемирию в кратчайшие сроки».

Утром 1 декабря срок перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Газе истек, о его продлении официально не объявлялось. В этот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила военные действия в секторе Газа и обвинила палестинское движение в нарушении перемирия.

Правительство Газы, в свою очередь, заявило, что международное сообщество во главе с США ответственно за продолжение палестино-израильского конфликта, поскольку позволило Израилю возобновить операцию в анклаве.

Так, власти анклава обвинили лично президента Соединенных Штатов Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена в продолжении войны.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби при этом заявил, что США не поддерживают идею постоянного прекращения огня в секторе Газа.