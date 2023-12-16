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10:47, 16 декабря 2023Экономика

Россия нарастила внешний долг перед единственной страной в 2022 году

РИА Новости: у России в 2022 году вырос внешний долг только перед Индией

Фото: Rick Wilking / Reuters

У России в 2022 году вырос внешний долг только перед Индией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

В прошлом году у России было только три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Самым большим оказался долг перед Индией и за год он вырос на четверть — до 777 миллионов долларов.

Индия впервые предоставила России кредит на 190 миллионов долларов по итогам 2020 года. За 2021 год объем долга увеличился в 3,2 раза. Долг же перед другими государствами сокращается: перед Южной Кореей — на 25 процентов (до 209,8 миллиона долларов), перед Францией — в 1,8 раз (до 177,8 миллиона долларов).

Отмечается, что около 21 процента российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций, однако за год эта доля сократилась на 32 процента. Основная часть долговых обязательств приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами (82 процента). Этот долго за прошлый год сократился на 17 процентов, до 307 миллиардов долларов.

По данным Всемирного банка, в 2022 году внешний долг России составил 376,1 миллиарда долларов. Он уменьшился на 20 процентов — это рекордный темп снижения за всю современную историю. До этого максимально высокий темп фиксировался в 2000 году, на уровне 18,5 процента.

Ранее о сокращении внешнего долга России сообщил президент страны Владимир Путин. Такая ситуация, считает он, говорит о макроэкономической и финансовой стабильности государства.

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