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12:23, 14 декабря 2023Экономика

Путин заявил о сокращении внешнего госдолга России

Путин рассказал о сокращении внешнего госдолга России до 32 миллиардов долларов
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

К концу 2023 года внешний государственный долг России сократился с 46 миллиардов долларов до 32 миллиардов, при этом частные компании тоже гасят свои долги. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

По его мнению, такая ситуация говорит о макроэкономической и финансовой стабильности. Снижение государственного долга началось после начала боевых действий на Украине.

Основной причиной такой динамики является погашение имеющихся обязательств и невозможность новых заимствований. Инвесторы из недружественных государств не имеют права покупать облигации федерального займа (ОФЗ) из-за санкций, а остальные страны мира не проявляют интереса к российскому госдолгу.

Ранее Счетная палата указала, что общий госдолг России за первое полугодие 2023-го вырос почти на 10 процентов, до 25,1 триллиона рублей. В свою очередь, Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что за первые полгода доходы российских компаний рухнули в два раза, с 694,1 триллиона за тот же период прошлого года до 342,2 триллиона рублей.

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      Платон Щукин
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