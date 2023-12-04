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07:47, 4 декабря 2023Экономика

Доходы российских компаний рухнули

ФНС: за первые полгода 2023-го доходы компаний в РФ упали в два раза

Фото: Dado Ruvic / Reuters

За первые полгода текущего года российские компании заработали в два раза меньше, чем в 2022 году. Так, доходы бизнеса составили 342,2 триллиона рублей по сравнению с 694,1 триллиона в прошлом году, следует из данных аналитического портала ФНС, которые изучили «Известия».

Тенденцию подтверждают отчетности крупнейших компаний за девять месяцев 2023-го. Например, выручка «Интер РАО» за данный период рухнула на 43 процента, «Газпрома» — на 36 процентов, «Акрона» — на 34 процента. Доходы также резко снизились у «Лукойла», «Уралкалия», «НОВАТЭКа», «ФосАгро». Об этом также свидетельствуют данные Центробанка, согласно которым доходы крупнейших российских экспортеров нефти и газа упали на 41 процент в годовом выражении.

Причиной сокращения выручки эксперты называют последствия санкций. Кроме того, на прибыль давит сокращение потребительского спроса, а также снижение цен на энергоресурсы. В ноябре средняя цена на основной российский экспортный сорт нефти Urals упала более чем на 10 процентов по сравнению с октябрем, до 72,84 доллара за баррель. В то же время показатели следует оценивать с точки зрения высокой базы прошлого года, когда резко росли и доходы, и расходы бизнеса, отметил руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов. Тогда выручка предприятий превысила квадриллион рублей, что почти в два раза больше показателя 2021-го.

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Главным риском в значительном сокращении доходов бизнеса является прекращение его деятельности, банкротство как самой организации, так и ее учредителей, указал генеральный директор «Бизнес консалтинг GRANDIS» Александр Михайлов. Ситуация может стать критической, поскольку из-за текущего курса рубля доходность предприятий падает, и они теряют возможность обеспечивать достойной оплатой своих сотрудников.

В то же время прибыль российских компаний в первом полугодии выросла на 31 процент, до 18,1 триллиона рублей, следует из данных ФНС за шесть месяцев. Один показатель растет на фоне снижения другого в основном в тех отраслях, которые не требуют существенных капитальных расходов по сравнению с добывающими и обрабатывающими сферами, объяснил доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Федор Акулинин.

Одной из тех компаний, прибыль которой пострадала в 2023 году сильнее других, стала «Почта России» — по состоянию на 1 декабря организация получила убытки в размере 24,5 миллиарда рублей. Причиной финансовых потерь стали «внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием неэффективных управленческих решений».

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      Мария Грушко
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