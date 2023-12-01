Убытки «Почты России» превысили 24 миллиарда рублей

«Ведомости»: предварительный размер убытков «Почты России» оценили в 24,5 млрд

Убытки «Почты России» оцениваются в 24,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на итоги аудита Федерального казначейства сообщает газета «Ведомости».

Аналитики озвучили итоги проверки на совещании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Причиной финансовых потерь, превышающих 24 миллиарда рублей, стали «внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием неэффективных управленческих решений».

По словам аудиторов, неэффективная организация розничного бизнеса и невыполнение плана продаж привели к недополучению прибыли в 10, 2 миллиарда рублей. Еще одной причиной стало увеличение фонда оплаты труда аппарата управления на 13 и дочерних компаний группы на 186 процентов, что вызвало потери 13 миллиардов рублей. Строительство для нужд «Почты России» 10 логистических центров обошлось компании в 21,9 миллиарда рублей.

Также причиной финансовых потерь стали недополученный доход в результате ненадлежащей работы IT-системы, нерентабельные закупки, убыточные проекты (например, постаматы) и управление дорогостоящими штабквартирами — аренда офиса «Почты России» площадью 35 тысяч квадратных метров в районе метро «ЦСКА» обходится в миллиард рублей в год — без учета трат на офис на Варшавском шоссе площадью 39 тысяч квадратных метров. Глава комитета по информтехнологиям Госдумы, член совета директоров «Почты России» Александр Хинштейн назвал подобные расходы «хамством».

В 2022 году убытки «Почты России» выросли до 30,4 миллиарда рублей. Долг компании составил 133 миллиарда рублей, и самостоятельно погасить его невозможно, по словам нового руководителя организации Михаила Волкова, В казначействе рекомендовали установить внешний контроль за финансовым оздоровлением «Посты России» до 2025 года и скорректировать его.

В конце сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в «Почте России». По ее словам, если правительство не обратит внимания на ситуацию и не примет меры, то дыра превратится в яму, «куда все провалится».

В правительстве думают над возможностью предоставить «Почте России» доступ к средствам Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы оператор мог обслуживать свои накопившиеся долги и покрывать убытки за счет средств «кубышки». В «Почте России» утверждают, что для закрытия потребностей ей необходима докапитализация в объеме 20-30 миллиардов рублей. В то же время в «Плане по улучшению финансово-экономического состояния компании» сказано, что «Почте России» необходимы 117 миллиардов рублей в виде докапитализации и рефинансирование накопившегося долга за счет средств ФНБ под 3,5 процента годовых.