Российские войска ликвидировали более 250 солдат ВСУ под Красным Лиманом

МО РФ: Киев потерял более 250 бойцов и два танка на краснолиманском направлении

Российские войска ликвидировали более 250 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, помимо бойцов Киев лишился двух танков и гаубицы. Об этом рассказал представитель Минобороны РФ, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по живой стиле и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, командно-наблюдательному пункту и складу боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 250 военнослужащих, два танка, два автомобиля и 152-мм гаубицу "Мста-Б"», — уточнил Савчук.

Ранее в Минобороны заявили об «истреблении» украинской артиллерии под Красным Лиманом с помощью гаубицы 2А36 «Гиацинт». В оборонном ведомстве добавили, что командование ЦВО высоко оценивает результаты применения «Гиацинтов» в зоне спецоперации, так как у них большая дальность, боеприпасы точны и обладают серьезной огневой мощью.