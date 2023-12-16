Рост числа желающих сдаться в плен бойцов ВСУ объяснили

Полковник Матвийчук объяснил рост числа сдающихся в плен критичными потерями ВСУ

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил рост числа сдающихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) критичными потерями.

Согласно оценкам эксперта, многие подразделения ВСУ потеряли половину личного состава. «С увеличением потерь число пленных увеличивается. Сейчас военнопленные, которые сдаются в плен, подтверждают, что потери критичные. Многие части потеряли уже до 50 процентов своего личного состава, особенно большие потери среди новомобилизованных, у которых нет военной подготовки», — сказал он.

По его словам, люди принимают данное решение, чтобы продлить жизнь. Военные ВСУ начинают понимать, что им не удастся достичь каких-либо успехов, в том числе в контрнаступлении.

Ранее украинские пограничники решили сдаться в плен к российским военнослужащим. Они рассказали, что командование республики пошло на обман: их отправили на фронт после того, как разведка якобы выяснила, что на указанном участке нет военных России.