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15:31, 16 декабря 2023Бывший СССР

Рост числа желающих сдаться в плен бойцов ВСУ объяснили

Полковник Матвийчук объяснил рост числа сдающихся в плен критичными потерями ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил рост числа сдающихся в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) критичными потерями.

Согласно оценкам эксперта, многие подразделения ВСУ потеряли половину личного состава. «С увеличением потерь число пленных увеличивается. Сейчас военнопленные, которые сдаются в плен, подтверждают, что потери критичные. Многие части потеряли уже до 50 процентов своего личного состава, особенно большие потери среди новомобилизованных, у которых нет военной подготовки», — сказал он.

По его словам, люди принимают данное решение, чтобы продлить жизнь. Военные ВСУ начинают понимать, что им не удастся достичь каких-либо успехов, в том числе в контрнаступлении.

Ранее украинские пограничники решили сдаться в плен к российским военнослужащим. Они рассказали, что командование республики пошло на обман: их отправили на фронт после того, как разведка якобы выяснила, что на указанном участке нет военных России.

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      Кристина Есикова
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