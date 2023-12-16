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00:54, 16 декабря 2023Бывший СССР

Взятые в плен украинские пограничники призвали ВСУ сложить оружие

Пленные сотрудники ГПСУ заявили об обмане командования и призвали сложить оружие

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) попали в плен к российским военнослужащим и на видео призвали сослуживцев из Вооруженных сил страны (ВСУ) сложить оружие. Кадры с военнопленными распространил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Пограничники рассказали, что украинское командование пошло на обман: их отправили на фронт после того, как разведка якобы выяснила, что на указанном участке нет российских военных. В результате служащих взяли в плен, а командиры обвинили их в дезертирстве.

«Никому не верьте из нашего начальства. Мы давно защищаем границу, и к нам отнеслись (командование — прим. «Ленты.ру»), честно говоря, не по-людски. Мы как защитники им полностью не нужны», — заявил один из военнопленных.

К сентябрю около десяти тысяч бойцов ВСУ сдались в плен России с помощью специальной радиоволны 149.200 «Волга». «Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал представитель российских оперативных служб, отметив, что воспользовавшись радиоволной, чтобы сдаться российским войскам, солдаты ВСУ «выбрали жизнь».

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      Александра Синицына
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