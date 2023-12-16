Сербия не хочет вступать в НАТО и забывать, кто бомбил Югославию в 1999 году

Сербия не хочет вступать в НАТО и забывать, кто отнимал Косово и Метохию и бомбил Югославию в 1999 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкомпании «Србиягаз», зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.

Баятович считает, что Европа и США требуют забыть те бомбардировки и закрыть глаза на то, как у Сербии отнимают 17 процентов территории для создания «квазигосударства». Кроме того, их упрекают в связях с Россией по этой проблеме и запрещают добиваться отзыва признания косовской независимости третьими странами.

Баятович добавил, что в главе 35 переговорной платформы о вступлении Сербии в Евросоюз (ЕС) прописано, что страна должна признать самопровозглашенное Косово и позволить ему стать членом ООН. Именно поэтому политик призывает Россию, КНР и все свободолюбивые страны помощь им в переговорах.

«Сербия хочет быть военно-нейтральной, мы не хотим становиться членами НАТО, и это им мешает», — подытожил зампред Социалистической партии Сербии.

Ранее сербский вице-премьер и министр обороны Милош Вучевич заявил, что Сербия должна стать полноправным членом ЕС, но при этом не готова портить отношения с Россией.