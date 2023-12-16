В Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец»

Киевские власти демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец». Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель».

Журналисты медиа сослались на опубликованные в соцсетях фотографии, на которых видно, как памятник демонтируют и перевозят в место хранения. «Памятник "Таращанец" декоммунизирован в Дарницком районе», — сообщается в публикации местного Telegram-канала.

Монумент «Таращанец» был расположен в центре одноименного парка недалеко от Дарницкого железнодорожного вокзала. Памятник, получивший название в честь советского бронепоезда «Таращанец», был установлен в 1939-м. В 1941-1943 годах во время оккупации Киева монумент был разрушен. В 1947-м памятник восстановили.

В начале декабря в Киеве демонтировали памятник красному командиру Николаю Щорсу. Согласно сообщению агентства УНИАН, в ходе сноса выяснилось, что копыта коня невозможно достать из цемента, из-за чего их решили отпилить.