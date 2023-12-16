Стало известно о планах Украины провести новое контрнаступление

Welt: Украина собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году

Украина, возможно, собирает силы, чтобы провести новое контрнаступление в 2024 году. Об этом заявил немецкий эксперт по международной безопасности Нико Ланге изданию Welt.

«Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году», — заявил он. По мнению эксперта, плацдарм на левом берегу Днепра может стать отправной точкой.

Кроме того, Welt пишет, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не был сторонником начала летнего наступления 2023 года. При этом, как стало известно из материала, контрнаступление в следующем году будет тем, которое изначально предполагал главком ВСУ.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Киев отказывается от переговоров с Москвой, несмотря на провал наступления, следуя непубличному запрету Запада. По его словам, ВСУ не добились никаких успехов на фронте, но понесли потери.

